عضو اتحاد الكرة السابق يعلق علي قرارات لجنة الاستئناف لمباراة السوبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يري أحمد مجاهد عضو الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أنه كان من الأفضل ان تتأخر قرارات لجنة الاستئناف فيما يخص عقوبات الاهلي و الزمالك في مباراة السوبر المصري .

وكتب مجاهد، على صفحتته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعيلي "فيس بوك" :"كنت أفضل ان تتأخر قرارات لجنة الاستئناف فيما يخص عقوبات الاهلي و الزمالك حتى تتضح الصورة لانه من الممكن ان تصبح العقوبات الجديدة المفترض انها مخففة اكبر من العقوبات السابقة بمعنى ان نهاية الموسم السابقة من الممكن ان تصبح اقل من العشر مباريات الجديدة".



احمد مجاهد

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قبول التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات في 20 فبراير الماضي شكلا، وفي الموضوع قررت تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب نادي الزمالك إمام عاشور بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما ، وتعديل العقوبة الصادر بشأن إداري نادي الزمالك أحمد زاهر بجعلها الإيقاف 12 مباراة وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك.

وبالنسبة للتظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة المسابقات بتاريخ 26 فبراير الماضي ، فقد قررت لجنة الاستئناف قبوله شكلا ورفضه موضوعا.