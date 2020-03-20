شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حمادة أنور يُنفذ تحدى البقاء فى المنزل بعد غلق الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، تحدى البقاء فى المنزل بصحبة أولاده، عقب قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء بغلق مقر النادى الأبيض حفاظا على صحة الأعضاء.

وقرر مجلس الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، غلق مقر النادى لمدة أسبوع، على أن يصرف لاعبى الزمالك مستحقات العقود والمكافآت الخاصة بهم يوم الأحد المقبل، جاء ذلك بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بتعليق النشاط الرياضى فى مصر لمدة 15 يومًا، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.

فيما تسلم مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، اليوم، الخميس، 7 ملايين جنيه من العضويات الجديدة التى وافق عليها مجلس إدارة قلعة ميت عقبة فى المرحلة الأخيرة، لتنتعش الخزينة البيضاء بتلك القيمة المالية وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قد أخطر لاعبى الفريق بصرف جميع المستحقات الخاصة بهم ومكافآتهم الخميس المقبل، بعد الإشادة بالمستوى الذى قدمه جميع اللاعبين خلال المرحلة الماضية والتى كان نتاجها التتويج ببطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة.

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ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع الرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب دور نصف النهائى من البطولة الأفريقية أحد يومى 1 و 2 من شهر مايو المقبل، فيما يقُام لقاء العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن يتسلم لاعبو الزمالك تلك المستحقات الأحد المقبل، بعد قرار مرتضى منصور بغلق مقر النادى لمدة أسبوع بسبب تعليق الأنشطة الرياضية حيث سيعود الفريق إلى تدريباته السبت المقبل على أن يتسلم اللاعبين المستحقات فى اليوم التالى.