شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يرفض مغالاة آرسنال فى «أوباميانج» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخبر آرسنال برشلونة بسعر مهاجمه الجابونى، بيير إيميريك أوباميانج، وفقا لتقرير صحفى إنجليزى، فقد ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية، أن النادى اللندنى اشترط على البلوجرانا دفع 50 مليون جنيه إسترلينى، نظير ضم أوباميانج فى الصيف المقبل.
ويبدو أن آرسنال استسلم لفكرة رحيل نجمه، فى ظل عدم التوصل لاتفاق حول تجديد عقده، الذى ينتهى فى صيف 2021.
ويرغب النادى فى بيعه عقب نهاية الموسم الجارى، من أجل تحقيق استفادة مادية، بدلًا من رحيله مجانًا بعد ذلك. ويعتقد مسؤولو آرسنال أن هذا السعر عادل للغاية، فى ظل المستويات الكبيرة التى يقدمها أوباميانج، ومنافسته على جائزة هداف الدورى الإنجليزى الممتاز.
ومع ذلك، فإن برشلونة لن يكون على استعداد لتلبية مطالب الجانرز، وقد ينتظر لنهاية عقد اللاعب، من أجل الحصول عليه مجانًا، وفقا لـ«ميرور».
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن أوباميانج (30 عامًا)، يأتى كخيار ثان خلف لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلان، فى قائمة المرشحين لتدعيم هجوم الفريق الكتالونى.
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