شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستفسر من «فيفا» عن شكواه ضد كهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل مسؤولو نادى الزمالك، استفسارا لنظرائهم فى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» بشأن شكواهم ضد اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، والتى تنص على هروب اللاعب، رغم ارتباطه بعقد سار مع النادى، وموثق فى المواعيد الرسمية المخصصة لذلك، وبشهادة مسؤولى اتحاد الكرة، فى وقت الواقعة.

من جانبه قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه لن يترك أى حق للزمالك، فى تلك القضية، خصوصاً أن النادى سلك كافة الطرق القانونية للحفاظ على حقوقه، لافتاً إلى أن كل الرسائل الواردة من الفيفا، تشير إلى أن القرار سيكون رادعا لأى لاعب يقدم على ترك ناديه.

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وأشار منصور، أن الملف الذى تم تقديمه لدى الفيفا، تم تدعيمه باعترافات للاعب، يؤكد فيها بتوقيعه على التعاقد بكامل إرادته، وتقاضيه كامل مستحقاته، وأن كل هذه الاعترافات مسجلة بالصوت والصورة، من خلال حوارات تليفزيونية أجراها اللاعب، قبل هروبه دون أن يدرى بأنها ستكون بمثابة الدليل القاطع ضده، بجانب كافة العقود المقدمة من قبل اتحاد الكرة، والتى تتضمن صحة موقف الزمالك.

من ناحية أخرى، أشاد باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول للزمالك، بالتزام لاعبى الفريق، بأداء التدريبات التى حددها لهم والتى يؤدونها خلال فترة الراحة التى حصلوا عليها ليكونوا جاهزين فى أى لحظة لاستئناف التدريبات، وكان المدير الفنى، قد اتفق مع لاعبيه، على أداء برنامج تدريبى فى منازلهم لتفادى هبوط معدلات اللياقة والقوة العضلية، من طول فترة الراحة.

وحرص المدير الفنى، على تسليم اللاعب، تسجيلات للبرنامج الذى وضعه لهم حتى يطمئن على أدائه بالطريقة الصحيحة، كما حرص المدير الفنى، على مطالبة اللاعبين، بوزن أنفسهم يومياً وإبلاغه للحفاظ على الوزن المثالى لهم، وحتى لا يتأثروا بفترة الراحة، كما كلف المدير الفنى، الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، بوضع برنامج غذائى خاص لجميع اللاعبين، لأدائه خلال فترة التوقف من أجل الحفاظ على أوزانهم حتى لا يتأثر الفريق بطول فترة الغياب، خصوصاً أن الفريق مقبل على المشاركة، فى مباراة الدور قبل النهائى، لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، أمام فريق الرجاء المغربى، والمقررة فى المغرب، مطلع شهر مايو المقبل.

وطلب كارتيرون، مترجمه أحمد شعبان، بكتابة تقرير تفصيلى عن حالة جميع اللاعبين بالفريق، بالتعاون مع أعضاء الجهاز الطبى، حتى يسهل الأمر من متابعته لهم خلال تلك الفترة، ولتفادى حدوث أى مفاجآت خلال توقف النشاط الرياضى، والذى تم اتخاذه كقرار احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا. يأتى هذا فى الوقت الذى سيبدأ فيه كارتيرون مع جهازه المعاون فى مشاهدة فريق الرجاء المغربى، خلال الأيام القليلة المقبلة، من خلال المباريات الأخيرة له للوقوف على نقاط الضعف والقوة فيه والعمل على استغلالها.