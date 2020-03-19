شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسى يستطلع رأى برشلونة لاستعارة كوتينيو الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال تقرير صحفى إسبانى، إن تشيلسى تواصل مع برشلونة حول مستقبل البرازيلى فيليب كوتينيو، ويلعب كوتينيو معارًا من برشلونة إلى بايرن ميونخ حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء مقابل 120 مليون يورو، لكن من المرجح ألا يفعل النادى البافارى هذا البند.

وبحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية، فقد تواصل تشيلسى مع برشلونة للاستفسار عن إمكانية استعارة كوتينيو فى الموسم المقبل مع خيار الشراء، كما تحدث النادى الإنجليزى مع اللاعب لمعرفة خططه للمستقبل.

ويعتبر التخلص من كوتينيو إحدى أبرز أولويات برشلونة فى الصيف المقبل، حيث قرر إعارته مرة أخرى، فى ظل عدم استعداد أى نادٍ لدفع 90 مليون يورو للحصول على خدماته بشكل نهائى.

وأوضح التقرير أن تشيلسى عرض ضم كوتينيو مقابل دفع راتبه بالإضافة إلى قيمة استعارته، وهو ما يصل إلى 30 مليون يورو لموسم واحد.

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من ناحية أخرى، أعلن تشيلسى أنه سيجعل فندق ميلينيوم فى استاد ستامفورد بريدج فى لندن متاحا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية لتوفير الراحة للعاملين فى ظل جهود مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا.

وقال تشيلسى إن مالكه الملياردير رومان أبراموفيتش سيتحمل تكاليف الإقامة وأن النادى سيجعل كل الغرف متاحة فى حال الحاجة.

وأعلن تشيلسى فى بيان «يعمل الكثير من أفراد الطاقم الطبى لفترات طويلة وربما لا يكون بوسعهم السفر إلى منازلهم أو قد يكونون فى حاجة إلى تنقلات طويلة».

وأضاف «ستساعد الإقامة المحلية على الحفاظ على الصحة والبقاء فى حالة جيدة لمثل هؤلاء الأشخاص المهمين فى هذا التوقيت المهم».

وأكد النادى أنه سيجعل الفندق متاحا لهيئة الخدمات لمدة شهرين ثم سيعيد تقييم الأمر بناء على الموقف الجديد فى مايو القادم.

وتوقف الدورى الإنجليزى الممتاز حتى الرابع من إبريل بسبب وباء فيروس كورونا الذى تسبب فى فوضى بأغلب الأحداث الرياضية.