شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يتمسك باستمرار ثيوهيرنانديز بين صفوفه الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية عن رفض مسؤولى نادى إنتر ميلان الإيطالى، الاستغناء عن خدمات لاعبه المميز، ثيو هيرنانديز.

وأوضحت الصحيفة أن نادى يوفنتوس تقدم بعرض مغر من أجل شراء اللاعب، مقابل 50 مليون يورو، لكن إدارة الميلان رفضت بسبب رغبة مسؤوليها فى الحفاظ على القوام الأساسى للفريق، وتدعيمه فى الموسم المقبل لاستعادة درع الدورى الإيطالى.

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ويمتد عقد هيرنانديز مع ميلان لمدة أربعة مواسم قادمة، وتألق اللاعب بشكل لافت للنظر هذا الموسم قبل توقفه.

المعروف أن الدورى الإيطالى تم إيقافه لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيرس كورونا الذى اجتاح القارة الأوروبية، وبسببه تم إيقاف النشاط الرياضى فى كل دول الاتحاد الأووبى، ما تسبب فى خسائر فادحة للأندية الأوروبية.

ولا يزال موقف عودة الدورى الإيطالى مجهولا بسبب تفشى الفيروس بين البلدان الإيطالية.