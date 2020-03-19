شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يبدأ تنفيذ خطة خطف «سانى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «بيلد» الألمانية، مفاجأة من العيار الثقيل، حول بدء بايرن ميونخ الخطة من أجل حسم صفقة مهمة قبل انقضاض أحد عملاقى إسبانيا عليها الصيف المقبل.

ويرغب النادى البافارى، فى تدعيم صفوفه الهجومية، بضم الألمانى الشاب ليروى سانى، جناح مانشستر سيتى، وهو يواصل عمله لسرعة حسم الصفقة فى ظل اهتمام بالغ من الريال، وبرشلونة، باللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع السرى الذى عُقد بين صالح حميديتش، المدير الرياضى للنادى الألمانى، ومسؤولى وكالة «LIAN Sports»، التى تمثل الثنائى سانى، وجيروم بواتينج، مدافع البايرن.

والتقى حميديتش بمسؤولى الوكالة، الأربعاء الماضى، لمناقشة بعض الأمور، التى يأتى على رأسها رغبة النادى البافارى فى جلب سانى، إلى ملعب أليانز أرينا.

وأكدت الصحيفة أنَّ المحادثات بين الطرفين مستمرة منذ فترة طويلة، قبل أن يصل ممثلو سانى، لمدينة ميونخ الأسبوع الماضى، لمواصلة التفاوض.

وبدأت الوكالة، محادثاتها مع مسؤولى بايرن بعدما استطاعت إقناع سانى بالتحول إليها، وترك ممثليه السابقين فى إبريل الماضى.

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فى نفس السياق، يسعى نادى بايرن ميونخ لحسم مستقبل عدد هائل من لاعبيه خلال الفترة المقبلة، خاصة الذين تقترب عقودهم من نهايتها.

وألقت صحيفة «سبورت بيلد» الضوء على العمل المكثف الذى يقوم به حسن صالح حميديتش، المدير الرياضى للنادى البافارى، لحسم مستقبل عدد من لاعبى الفريق.

وأفادت الصحيفة بأن تجديد عقد الحارس الألمانى مانويل نوير يأتى على رأس أولويات الإدارة البافارية، كما هو الحال مع زميله توماس مولر.

وأشارت إلى بدء حميديتش محادثاته بالفعل مع نوير، الذى لا يمانع التجديد بشرط الحصول على عقد طويل الأمد، وينطبق نفس الشىء على مولر.

ويختلف الحال بالنسبة للظهير النمساوى ديفيد ألابا، الذى لم يحسم موقفه حتى الآن بشأن التجديد، خاصة فى ظل اهتمام ريال مدريد وبرشلونة به، واعترافه مؤخرًا بإمكانية خوضه تجربة خارج ألمانيا.

أما الكرواتى إيفان بيريسيتش، فقد حصل على بارقة أمل من جانب مسؤولى النادى الألمانى، الذين يفكرون فى تفعيل بند خيار الشراء فى عقد إعارته من إنتر ميلان، بضمه بمقابل مادى يتراوح من 15 إلى 20 مليون يورو.

على جانب آخر، هناك احتمالية لإفساح المجال أمام بعض اللاعبين للرحيل بنهاية الموسم، لتخفيف عبء الرواتب وإنعاش خزينة النادى ببعض الأموال، التى قد تأتى من بيع بعض النجوم.

ويأتى الثلاثى جيروم بواتينج، خافى مارتينيز وكورينتين توليسو على رأس المرشحين للرحيل عن ملعب أليانز أرينا.