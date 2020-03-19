شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبلاية» يدرس تخفيض راتبى «البدرى» و«غريب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تدرس اللجنة الخماسية المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، تخفيض الرواتب الشهرية لمسؤولى الأجهزة الفنية للمنتخبات، وعلى رأسهم حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الأول، وشوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، على اعتبار أن راتبيهما هما الأعلى، وذلك فى حال استمرار توقف النشاط الرياضى والكروى فى مصر بسبب فيروس كورونا المستجد، ولاسيَّما فى ظل استمرار الحالة الضبابية حول موقف النشاط الكروى بسبب هذا الوباء المنتشر حاليًا على مستوى العالم.

ووفقًا لمسؤول بارز فى «الجبلاية»، فإن اللجنة الخماسية ترى أن تخفيض راتبى «البدرى» و«غريب» هو أفضل الحلول لمواجهة الخسائر التى ستتكبدها الكرة المصرية بسبب توقف البطولات الكروية، فضلًا عن أن المنتخبين سيظلان دون أى ارتباطات، فى ظل قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» تأجيل التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية، والتى كان من المقرر أن يواجه خلالها الفراعنة الكبار توجو فى نهاية مارس الجارى، فيما ينتظر المنتخب الأوليمبى قرار اللجنة الأوليمبية الدولية بتأجيل دورة الألعاب الأوليمبية، التى كان مقررًا لها يوليو المقبل، فى طوكيو، بسبب فيروس كورونا.

يأتى ذلك بعد فترة قليلة من الأزمة التى أثارها «غريب» مع مسؤولى «الجبلاية» بسبب تعديل راتبه نوعًا من المكافأة على التأهل لأوليمبياد طوكيو، خاصة بعدما تحفظ عدد من مسؤولى اللجنة الخماسية على طلب «غريب» المساواة مع «البدرى»، المدير الفنى للمنتخب الأول، حيث قال بالحرف الواحد: «أنا صاحب الفرحة الوحيدة فى الكرة المصرية، ولازم يتم تقديرى كويس».

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«كورونا» أربكت حسابات الجهاز الفنى للمنتخب

ويحصل «غريب» على 250 ألف جنيه شهريًا، فى الوقت الذى عرض عليه مسؤولو «الجبلاية» زيادة راتبه 150 ألف جنيه أخرى، ليصبح الإجمالى 400 ألف جنيه، ولكن تمسك «غريب» بالحصول على 600 ألف جنيه ليقترب من راتب «البدرى»، المدير الفنى للمنتخب الأول، الذى يحصل على 700 ألف جنيه شهريًا.

وأكد «غريب»، خلال الجلسة التى عقدها مع مسؤولى اتحاد الكرة، أنه حقق إنجازًا للكرة المصرية بالحصول على بطولة أمم إفريقيا، ومن ثَمَّ تأهل للمشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة فى اليابان، ولذلك من المفترض أن يتم تقديره ماديًا.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى «الجبلاية» رفضوا طلب «غريب»، وأكدوا له- خلال الجلسة التى عُقدت قبل توقف النشاط الكروى- أن خزينة «الجبلاية» لن تتحمل زيادة فى راتبه الشهرى أكثر من 150 ألف جنيه، وهو ما جعل «غريب» يطلب تدخل هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، لحل الأزمة، خاصة أنه قد حصل على وعد من «أبوريدة» حينما تولى قيادة المنتخب الأوليمبى بتعديل عقده فى حال التتويج ببطولة الأمم الإفريقية، ولم تكن هى المرة الأولى التى يستنجد بها «غريب» بـ«أبوريدة»، حيث إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا به خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن نمَت إلى علمه رغبة مسؤولى اللجنة الخماسية فى تخفيض رواتب مسؤولى المنتخب فى حال استمرار توقف النشاط الكروى.

شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى - صورة أرشيفية

فيما رفض «البدرى» التعليق على القرار، موضحًا، لبعض المقربين له، أنه مر بالظروف نفسها خلال فترة توليه مهمة القيادة الفنية للنادى الأهلى عندما توقف النشاط الكروى بسبب حادثة بورسعيد وثورة 25 يناير، حيث قام مسؤولو الأهلى وقتها بتخفيض رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية.

من جهة أخرى، تدرس اللجنة الخماسية تنظيم معسكرات لعدة أيام للمنتخب الأول ومعسكر للمنتخب الأوليمبى فى حالة استمرار إيقاف النشاط المحلى لفترة طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا والتخوف من تواجد الفيروس فى الملاعب المصرية، وبالتالى سيتم السماح للجهازين الفنى للمنتخب الأول والأوليمبى بالتجمع لعدة أيام باللاعبين، مع وجود الإجراءات الاحترازية.