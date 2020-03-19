شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلي تؤجل اجتماعها مع أحمد فتحي لحين عودته للقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اعتذر أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن عدم حضور اجتماعه مع لجنة التخطيط للكرة، الذي كان مقررًا له، اليوم، لحسم تجديد عقده مع النادي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

جاء اعتذار فتحي نظرا لوجوده مع أسرته خارج القاهرة، حيث استأذن اللاعب من الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لتأجيل موعد الاجتماع إلى الأحد المقبل لحين عودته.

وكانت لجنة التخطيط للكرة، برئاسة الكابتن محسن صالح، قد اجتمعت، اليوم، مع وليد سليمان، لاعب الفريق، وبعد التنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في كل الأمور، تم تجديد عقد اللاعب لمدة موسمين مقبلين.