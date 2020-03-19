شكرا لقرائتكم نادر السيد يوجه نصيحة نارية لـ"شريف إكرامى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أكد نادر السيد، حارس مرمي قطبي الكرة المصرية السابق، أنه يجب على شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الاستمرار داخل القلعة الحمراء.
وقال نادر السيد فى تصريحات تليفزيونية: "أنصح شريف إكرامي بالاستمرار داخل النادى الأهلى خلال الفترة المقبلة، ويقوم بتجديد عقده ويستطيع الحصول على فرصة".
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