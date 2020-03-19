شكرا لقرائتكم الزمالك يواصل حملة تعقيم مقر النادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عمل مسؤولو الزمالك على تعقيم ملاعب ومنشآت النادى الأبيض المختلفة، وذلك خلال الفترة الحالية، بعد قرار مجلس إدارة النادى الأبيض برئاسة مرتضى منصور بعدم استقبال أي أعضاء فى إجراء احترازى ضد التجمعات فى الإجراءات المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، مد فترة الراحة السلبية للفريق إلى أسبوع آخر، بعدما كانت ستنتهى تلك راحة الفريق بعد غد السبت، عقب توقف النشاط الرياضى فى مصر لمدة 15 يوما.

وبذلك منح كارتيرون، لاعبي الزمالك راحة سلبية حتى نهاية شهر مارس الجارى، وقرر مجلس الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، غلق مقر النادى لمدة أسبوع، على أن يصرف لاعبى الزمالك مستحقات العقود والمكافآت الخاصة بهم يوم الأحد المقبل، جاء ذلك بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بتعليق النشاط الرياضى فى مصر لمدة 15 يومًا، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.

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وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قد أخطر لاعبى الفريق بصرف جميع المستحقات الخاصة بهم ومكافآتهم الخميس المقبل، بعد الإشادة بالمستوى الذى قدمه جميع اللاعبين خلال المرحلة الماضية والتى كان نتاجها التتويج ببطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع الرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب دور نصف النهائى من البطولة الأفريقية أحد يومى 1 و 2 من شهر مايو المقبل، فيما يقُام لقاء العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، صرف لاعبو الزمالك، مطلع الأسبوع الحالى، بدل السكن الخاص بهم من خزينة النادى تباعًا، فى الفترة الماضية بعدما قام الأبيض بإغلاق مقره من أجل العمل على تعقيمه بأفضل صورة فى بداية الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها إدارة القلعة البيضاء للحفاظ على صحة الأعضاء من فيروس كورونا بينما تسلم مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، اليوم، الخميس، 7 ملايين جنيه من العضويات الجديدة التى وافق عليها مجلس إدارة قلعة ميت عقبة فى المرحلة الأخيرة، لتنتعش الخزينة البيضاء بتلك القيمة المالية.