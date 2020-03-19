شكرا لقرائتكم تفاصيل حملة "جيمك فى بيتك" الإلكترونية عبر وزارة الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية ، أن الوزارة تعمل علي تقديم حزمة من الأنشطة للشباب في جميع المجالات لاستخدامها داخل البيوت عن طريق الانترنت .

وأضاف صبحي أنه سيتم تقديم قوافل تعليمه من خلال خدمة "أونلاين" التي تطبقها وزارة الشباب والرياضية وتقديم الخدمات المختلفة التي اعتادت الوزارة على تقديمها للشباب داخل الدولة وذلك من خلال بوابة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

Advertisements

وأشار وزير الشباب والرياضة أنه سيوجد مبادرات كثيرة جداً مرتبطة بريادة الأعمال والتوظيف ، وسيتم تطبيق النظام الرياضي المختلف من خلال "خدمة أونلاين"، لممارسة الألعاب المختلفة من داخل المنازل تحت عنوان" جيمك في بيتك".

وكشف وزير الرياضة ، عن مسابقة سيتم تنظيمها مع اتحاد الكرة المصري وتنظيم دوري "اون لاين" ، مطالباً الجميع باتباع إجراءات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، موجهاً الشكر إلي الرياضيين الذين قدموا مبادرات خيرية خلال الفترة الماضية .