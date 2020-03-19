شكرا لقرائتكم الزمالك يوجه رسالة لجماهير عبر لسان هذا الثلاثى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر موقع "فيس بوك"، رسالة جديدة إلى الجماهير مستعينة بصورة الثلاثى شيكابالا ومحمود علاء وفرجانى ساسى لاعبى الفريق الأبيض، وذلك حتى تستمر الجماهير فى المحافظة على صحتها فى الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا.

وجاء الرسالة التى نشرتها صفحة الزمالك عبر "فيس بوك"، كالتالى: "مازلنا في البداية ومازال دورنا تجاه المجتمع وأحبائنا كبيرًا، إبقوا في منازلكم"، وذلك بعدما حرص عدد من لاعبى الأبيض على المشاركة فى تحدى الخير بالتكفل بأسر من المتضررين من فيروس كورونا.

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ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية حتى نهاية شهر مارس الجارى، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا"، حيث سيعود الفريق للتدريبات عقب نهاية فترة الراحة السلبية، وذلك بعدما قرر أيضا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض لمدة أسبوع كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.

ونجح الزمالك فى تحقيق بطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة، حيث من المقرر، أن يلتقى الزمالك مع نظيره الرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب دور نصف النهائى من البطولة الإفريقية أحد يومى 1 و 2 من شهر مايو المقبل، فيما يقُام لقاء العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته.