شكرا لقرائتكم نادر شوقى يكشف موعد تجديد أحمد فتحى للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف نادر شوقي، وكيل أحمد فتحي، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أنه عقد جلسة مع مسؤولي القلعة الحمراء اليوم، ولكن شدد على ضرورة تواجد اللاعب من أجل حسم الأمور.

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وقال شوقي فى تصريحات تليفزيونية: "لا يوجد خلافات بين أحمد فتحي والنادي الأهلى على الإطلاق، وسيكون متواجد يوم الأحد الساعة الثانية ظهرًا سيتم عقد الجلسة".

وأضاف: " تم الاتفاق مع أمير توفيق وسيد عبدالحفيظ على الجلسة، وفتحي لم يكن متواجد اليوم بسبب سفره مع أسرته وهو الأمر الذى جعله يغيب عن جلسة التجديد مع لجنة التخطيط".