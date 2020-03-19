شكرا لقرائتكم نادر شوقى يكشف موقف رمضان صبحى من عقوبة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد نادر شوقي، وكيل رمضان صبحي، نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أن إعارة اللاعب تنتهي فى نهاية الموسم الجاري.
وقال شوقي فى تصريحات تليفزيونية: "كنت من المفترض السفر إلى هيديرسفيلد للمفاوضات من أجل تجديد الاعارة أو الشراء النهائي ولكن أزمة كورونا أجلت كافة الأمور".
وعن أزمة رمضان وبادجي: "اللاعب متحفظ على العقوبة المالية التى تم توقيعها عليه، وكل شييء وارد سواء تجديد الاعارة أو الرحيل".
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