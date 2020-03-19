شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يسمح لمحترفيه بالسفر إلى بلادهم.. وسالتو يتمسك بالبقاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مجلس إداره الاتحاد السكندرى برئاسه محمد مصيلحى على طلب لاعبو الاتحاد السكندرى الاجانب بالسفر الى بلادهم للاطمئنان على أسرهم والعوده مره أخرى وبعد التأكد من طول فتره الراحه تم السماح للاجانب بالسفر وهم رزاق سيسيه و أوكوى و ويلسون و وعمر الميدانى الى بلادهم فيما رفض انيس سالتو الليبى الرحيل وفضل البقاء .

تنفيذاً لتوجيهات مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى تم تطهير جميع أرجاء نادى الاتحاد السكندري بالمقر الرئيس بالشاطبى وبفرع سموحة بالمواد المُطهرة المُخصصة لهذا الغرض لحماية السادة الأعضاء وحفاظاً على صحتهم فى مواجهة فيروس كورونا.

فى الوقت نفسه تم تسليم جميع العاملين بالنادى الكمامات الصحية حفاظاً على صحتهم وصحة الأعضاء أيضاً، وبإشراف مباشر من جاسر شمس المدير التنفيذى الذى وجه الشكر لمحمد مصيلحى رئيس النادى على اهتمامه البالغ ومتابعته المستمرة للإجراءات الاحترازية التى ينتهجها نادى الاتحاد السكندرى حفظاً على صحة الأعضاء والعاملين بالنادى.

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وكان محمد مصيلحى، رئيس النادى، قد أصدر عدة بيانات من شأنها الحفاظ على صحة الأعضاء، ومنها إغلاق المبنى الاجتماعى فى فرع النادى بالشاطبى وكذلك فرع سموحة وإغلاق الجيم والغرف منعا لانتشار الأمراض والحفاظ على سلامة الأعضاء.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة وجاء نص البيان كالتالى :

بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.