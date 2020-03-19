شكرا لقرائتكم بعد التجديد.. عدلى القيعى يوجه رسالة خاصة لوليد سليمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي رسالة إلى وليد سليمان لاعب وسط الفريق الأحمر عقب الإعلان عن التجديد لمدة موسمين والاستمرار داخل القلعة الحمراء .

وجاء عدلى القيعي فى تصريحات تليفزيوينة لقناة الأهلى قائلا: "اللاعب لما بيكبر مدة مشاركته بتقل، لان في صناعة البديل ولو انت مسئول هتعمل كده و الرباعي مذهل وقدم للأهلي الكثير، وننتظر منهم الكثير للحفاظ على روح الفريق".

نجح النادى الأهلى في تجديد تعاقد وليد سليمان صانع ألعاب الفريق ، لمدة موسمين مقبلين خلال جلسته مع لجنة التخطيط بالنادي التي يترأسها محسن صالح.

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وقررت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو عقد اجتماع مع رباعى الأهلى حسام عاشور وشريف إكرامى وأحمد فتحى ووليد سليمان الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى لحسم موقفهم.

وخاض وليد سليمان 10 مواسم مع الأهلي ، ونجح فيها في حصد 14 بطولة طوال الـ9 المواسم الماضية التي لعبها بقميص الأهلي حيث توج بدرع الدوري المصري 5 مرات "2014/2016/2017/2018/2019"، وكأس مصر مرة واحدة موسم "2017"، كما حصد السوبر المصري 3 مرات مواسم "2015/2016/2018"، وشارك الأهلي في حصد دوري أبطال إفريقيا مرتين موسمي "2012،2013" وتوج بكأس الكونفدرالية الإفريقية "2014"، وتوج بالسوبر الإفريقي مرتين "2013،2014"

وشارك وليد سليمان مع النادي الأهلي لمدة 244 مباراة في مختلف المسابقات ونجح في إحراز 57 هدفًا وصنع 45 آخرين، فيما حصل على 24 بطاقة صفراء وتم طرده مرتين فقط طوال مشواره مع الأهلي.

وسجل في مسابقة الدوري المصري الممتاز 36 هدفًا وفي كأس مصر 4 أهداف وفي دوري أبطال إفريقيا 16 هدفًا.