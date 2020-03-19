الدوري الإنكليزي.. تمديد غير مفاجئ للتعليق حتى نهاية نيسان أبريل

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كما كان متوقعا على نطاق واسع، مدد مسؤولو كرة القدم الانكليزية تعليق المباريات المحلية حتى 30 نيسان/أبريل المقبل، بعد اجتماع طارئ عقدته رابطتا الدوري الممتاز "بريميرليغ" والدوري الانكليزي "إي أف أل" الخميس.

وباتت إنكلترا أول بطولة وطنية أوروبية تمدد تعليق المباريات حتى نهاية نيسان/أبريل، بعدما عمدت البطولات الكبرى (انكلترا، إسبانيا، ألمانيا، فرنسا وإيطاليا) الى وقف المباريات حتى مطلع الشهر المذكور أو أواخر آذار/مارس، على خلفية تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي أدى حتى الخميس الى وفاة أكثر من تسعة آلاف شخص.

ويأتي هذا القرار بعد ارجاء كأس أوروبا للمنتخبات من الصيف المقبل الى صيف 2021 وتعليق مسابقتي الأندية (دوري الأبطال و"يوروبا ليغ")، ما فتح باب تمديد موعد نهاية الدوري بحال سمحت ظروف تفشي الفيروس الذي أرهق بطولات القارة العجوز، باستئناف المنافسات في موعد قريب.

وجاء في بيان المشترك للاتحاد الانكليزي، رابطتي الدوري الدوري، اللاعبين والمدربين "قررنا بشكل جماعي تمديد تأجيل المباريات الاحترافية في انكلترا حتى الخميس 30 نيسان/أبريل".

وأضاف البيان "نحن متحدون في التزامنا لايجاد طرق لاستئناف موسم 2019-2020 لكرة القدم وضمان خوض جميع المباريات المحلية والاوروبية بعد أن تصبح الأمور آمنة وممكنة".

وكانت المنافسات المحلية قد أرجئت الجمعة الماضي حتى الرابع من نيسان/أبريل المقبل، بعد إصابة مدرب أرسنال الاسباني ميكل أرتيتا وجناح تشلسي الشاب كالوم هادسون-أودوي، من بين حالات أخرى، بالفيروس.

ويتصدر ليفربول، بطل أوروبا 2019، ترتيب الدوري بفارق شاسع يبلغ 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، وكان أقرب من أي وقت مضى لإحراز لقبه الأول منذ 1990.

وشملت قرارات التعليق المتخذة في الآونة الأخيرة، إلغاء مباراتي منتخب انكلترا الوديتين مع إيطاليا والدنمارك في 27 و31 آذار/مارس الجاري.

كما أعلن نادي إيفرتون فرض حجر صحي على لاعبي فريقه، وقام مانشستر سيتي بعزل أحد لاعبيه بعدما أجرى أحد أفراد عائلته فحوصا للكشف عن فيروس كورونا.

وأعلن ناديا واتفورد وبورنموث عن عزل فردي لبعض لاعبيهم بسبب عوارض ومخاوف من الفيروس.

وكشف الايرلندي الشمالي براندن رودجرز مدرب فريق ليستر سيتي أن عددا من لاعبي فريقه ظهرت عليهم أعراض إصابة فيروس كورونا وتم "إبعادهم" عن زملائهم.

- ما بعد نهاية حزيران/يونيو؟ -

وحتى في حال التمكن من استئناف اللعب في إنكلترا مطلع أيار/مايو، فإنهاء الموسم قد يتطلب تجاوز مهلة 30 حزيران/يونيو التي توصل اليها الاتحاد الاوروبي للعبة (ويفا) لإنهاء الموسم محليا وقاريا.

وعادة ما تكون نهاية حزيران/يونيو موعد انتهاء عقود وإعارات معظم اللاعبين المحترفين.

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مع ذلك، لم تضع السلطات الكروية الانكليزية حدودا لختام موسم 2019-2020، وهي ذكّرت في بيانها اليوم "تنص قواعد وأنظمة الاتحاد الإنكليزي ان +الموسم يجب ان ينتهي في موعد أقصاه الأول من حزيران/يونيو، و+يجب أن تحدد كل مسابقة (مدة) موسمها، من خلال الحدود التي يضعها الاتحاد الإنكليزي+".

تابع البيان "مع ذلك، فان مجلس ادارة الاتحاد الانكليزي وافق على تمديد غير محدد لمهلة موسم 2019-2020 في ما يتعلق بالكرة الاحترافية".

ومن الاقتراحات المطروحة، إلغاء فترة الراحة الصيفية التقليدية ووصل موسمي 2020 و2021.

وقال غلين موراي مهاجم برايتون لوكالة فرانس برس "قد يحتاج اللاعبون الى الحصول على إجازاتهم الصيفية الآن قبل إنهاء موسم 2019-2020، والسير بموسم 2020-2021 دون توقف".

- 50 مليون جنيه مساعدات -

وترغب السلطات الكروية المحلية والأندية بإنهاء الموسم خشية خسارة عائدات مالية كبيرة متوقعة من استكمال المباريات، لاسيما من إيرادات حقوق البث التلفزيوني.

وكان دوري كرة القدم أعلن الخميس عن التبرع بخمسين مليون جنيه استرليني (58 مليون دولار أميركي)، لمساعدة الاندية المنكوبة ماليا خلال فترة الإغلاق بسبب تفشي الفيروس.

ويبحث الدوري المسؤول عن المستويات الثاني، الثالث والرابع في بطولة إنكلترا، عن مساعدة الأندية المتواضعة بسبب تعثرها المالي جراء الازمة المستجدة وارجاء الموسم.

وكانت الشؤون المالية من بين المواضيع التي تمت مناقشتها الأربعاء في اجتماع مجلس إدارة "إي أف أل"، حيث تم الاتفاق على خطة لتخفيف العبء المالي على الأندية التي تعاني ضائقة مالية في "تشامبيونشيب" (المستوى الثاني)، "ليغ 1" (المستوى الثالث) و"ليغ 2" (المستوى الرابع).

جاء في بيان الدوري "كجزء من تخطيط الطوارئ المستمر للدوري، استمع مجلس الادارة الى تعليقات وملاحظات أندية +إي أف أل+، قبل مناقشة عدد من المسائل من بينها الوضع المالي الراهن والتداعيات، التأمين، أمور تنظيمية وترتيبات النقل التلفزيوني".

أضاف "تركّزت المناقشات على الإعانة المالية للاندية على المدى القصير، وفيما لا يوجد حل واحد، يجب وضع تدابير فورية للمساعدة بمبلغ مالي إغاثي قصير الامد بقيمة 50 مليون جنيه استرليني".

ويراجع الدوري تهديد وتأثير الفيروس من خلال فريق عمل متخصص، وهو ملتزم بانهاء الموسم إذا أمكن.

وجاء في البيان "يكمن الهدف الأساسي، من أجل حماية نزاهة السابقة، بانهاء ناجح لموسم 2019-2020، مع مراعاة الاولوية القصوى للصحة".

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