أهلي بوعريريج الجزائري يخصص مقره لإيواء المصابين بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر- (د ب أ):

أعلن نادي شباب أهلي برج بوعريريج الجزائري، اليوم الخميس، تخصيص مقره لإيواء المصابين بوباء كورونا المستجد ( كوفيد-19) الخاضعين للحجر الصحي.

وأوضح النادي في بيان له أن مقره بات خاليا بعد مغادرة اللاعبين إلى مساكنهم .

وشدد أنيس بن حمادي، رئيس نادي شباب أهلي برج بوعريريج، على توخي الحيطة والحذر وأخذ الأمور بجدية لعبور هذه المرحلة بسلام.

وأحصت الجزائر حتى اليوم الخميس 9 وفيات من إجمالي 90 مصابا بوباء كورونا.