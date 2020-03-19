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أهلي بوعريريج الجزائري يخصص مقره لإيواء المصابين بكورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر- (د ب أ):

أعلن نادي شباب أهلي برج بوعريريج الجزائري، اليوم الخميس، تخصيص مقره لإيواء المصابين بوباء كورونا المستجد ( كوفيد-19) الخاضعين للحجر الصحي.

وأوضح النادي في بيان له أن مقره بات خاليا بعد مغادرة اللاعبين إلى مساكنهم .

وشدد أنيس بن حمادي، رئيس نادي شباب أهلي برج بوعريريج، على توخي الحيطة والحذر وأخذ الأمور بجدية لعبور هذه المرحلة بسلام.

وأحصت الجزائر حتى اليوم الخميس 9 وفيات من إجمالي 90 مصابا بوباء كورونا.

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