محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق:
قال حسام عاشور قائد النادي الأهلي، إن هناك جلسة سيعقدها غدًا الجمعة لمناقشة تجديده مع الأهلي.
وأشار عاشور في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس إلى أنه لم يتم فتح أي شيء بخصوص هذا الملف كما تردد خلال الفترة الماضية.
وأوضح قائد الأهلي أن هناك جلسة ستجمعه مع مسؤولو الأهلي غدًا الجمعة لحسم ملف تجديده والإتفاق على كافة التفاصيل.
ورفض عاشور التعليق عن ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية حول مفاوضات الزمالك معه.
كانت هذه تفاصيل خبر حسام عاشور لمصراوي: جلسة تجمعني مع مسؤولي الأهلي لمناقشة التجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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