تقرير.. 9 سنوات والمسيرة تستمر.. سحر القميص الأحمر يواصل مطاردة الحاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ معتز عمر:

كحاوي ارتبط مصيره بسحر هواه منذ البدايات، اقترن مستقبل وليد سليمان في الملاعب بفريق الأهلي لعامين آخرين، ليبدو أن مصير تعليق حذاء الجناح المخضرم وإنهاء مسيرته الكروية وهو مرتديا القميص الأحمر.

وأعلن النادي الأهلي اليوم تجديد عقد لاعبه وليد سليمان لمدة موسمين مقبلين، بعدما كان سينتهي عقد اللاعب في شهر يونيو المقبل.

وانضم سليمان إلى صفوف الأهلي مطلع موسم 2011/2012 قادمًا من فريق إنبي، بعد عدد من محاولات انتقال الحاوي للمارد الأحمر قبل تلك الفترة خلال تواجده في صفوف بتروجت، لكنها لم تكلل بالنجاح.

ومنذ ارتداء الحاوي لقميص النادي الأهلي، استطاع أن يفرض وجوده ضمن قائمة أبرز نجوم القلعة الحمراء عبر التاريخ، ونجح في حفر اسمه داخل عقول مشجعي المارد الأحمر من خلال تأثيره على أرض الملعب، وبإنتماءه الذى طالما يظهره تجاه الفانلة الحمراء.

ونجح البالغ من العمر 35 عاما في المشاركة مع الأهلي في 244 مباراة في جميع البطولات، نجح خلالهم في هز شباك الخصوم بـ57 هدفا، وصنع 45 تمريرة حاسمة لزملاءه.

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كذلك ساهم الجناح المهاري مع النادي الأهلي في التتويج بالعديد من البطولات القارية والمحلية، حيث توج سليمان مع القلعة الحمراء بـ16 بطولة.

وحقق الحاوي مع الأهلي بطولة الدوري 5 مرات، وبطولة كأس مصر في مناسبة وحيدة، وكذلك 5 كؤوس للسوبر المصري.

وعلى صعيد البطولات القارية كان لوليد سليمان تأثيرا كبيرا مع الأهلي ، في الفوز ببطولتي للأميرة السمراء، دوري أبطال أفريقيا، في عامي 2012 و2013.

كما يعد وليد سليمان واحدا من هدافي الفريق الأحمر عبر التاريخ في بطولات دوري أبطال أفريقيا، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 19 هدفا، ليأتي خلف أسطورة الأهلي محمود الخطيب صاحب الـ37 هدفا، ومحمد أبوتريكة الذي يحتل المركز الثاني بـ32 هدفا، ثم يحل عماد متعب ثالثا بـ28 هدفا.

كذلك فاز سليمان مع الأهلي بكأسي لمنافسة السوبر الأفريقي عامي 2013و 2014، وكان أيضا عاملا حاسما في تتويج الفريق الأحمر ببطولة كأس الكونفدرالية الأولى في تاريخ الأندية المصرية عام 2014، عندما صنع هدف عماد متعب الحاسم الذي سُجل في الوقت البدل من الضائع أمام سيوي سبورت.