بالفيديو.. متحديا كورونا.. انطلاق دوري بيلاروسيا في وجود الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تسبب فيروس كورونا في تعليق منافسات كرة القدم حول العالم لكن الدوري في روسيا البيضاء تحدى الجميع مع انطلاق الموسم الجديد اليوم الخميس وقال المسؤولون هناك إنهم سيسمحون أيضا للجماهير بحضور المباريات.

وقص انرجيتيك بي.جي.يو شريط البداية في الدوري المحلي الممتاز بالفوز 3-1 على باتي بوريسوف وأظهر البث المباشر للمباراة وجود عدة مئات من الجماهير على الأقل في المدرجات.

وفي وقت سابق قال فلاديمير بازانوف رئيس اتحاد كرة القدم في روسيا البيضاء على موقع الاتحاد الرسمي إن 51 حالة إصابة بالفيروس فقط تم تسجيلها في البلاد ولا يوجد أي سبب يمنع انطلاق الموسم.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة رويترز: "ما الذي يمنعنا من انطلاق الدوري؟ هل أعلنت البلاد حالة الطوارئ؟ الوضع ليس خطيرا لذا قررنا انطلاق المسابقة في موعدها اليوم".

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وأضاف أنه لا يوجد سبب لمنع الجماهير من حضور المباريات مثلما فعلت مسابقات أخرى قررت في النهاية تعليق المنافسات كليا.

وتابع "نعم هناك الكثير من المباريات في أوروبا أقيمت بدون جماهير. لكن الكثير من الجماهير احتشدوا خارج الملاعب ولذا لا يوجد مغزى لاقامة مباريات بدون جماهير".

وقال بازانوف إنه سيحضر العديد من المباريات بنفسه.

وأضاف: "لو تابعتهم الموسم الماضي ستجدون انني كنت أحضر المباريات بانتظام واعتزم حضور ثلاث مواجهات في الجولة الأولى".