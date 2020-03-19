سمير عثمان يرفض إلغاء الدوري ويقترح حلاً مثالياً

أدلى سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق برأيه حول إلغاء منافسات بطولة الدورى الممتاز الموسم الجاري للحد من إنتشار فيروس كورونا داخل البلاد.
طالب سمير عثمان بتأجيل منافسات الدورى الممتاز لحين إنتهاء الأزمة فىالعالم مشيرا إلى أن الجميع عليه التكاتف لمواجهة الفيروس القاتل خاصة أن المواسم الأخيرة للدوري كان بها تأجيلات عديدة وتلاحمت المواسم مع بعضها دون راحة اجبارية سلبية بين الموسمين.
وقال: إلغاء منافسات الدورى الممتاز له آثار سلبية كثيرة على الأندية وخاصة أندية القسم الثاني التي تنافس على الصعود لقلة الموارد المالية رافضا فكرة الغاء الدوري وتنصيب الأهلي بطلا للدوري
كان اتحاد الكرة أعلن فى بيان تعليق نشاط كرة القدم 15 يوما.
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