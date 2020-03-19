تقليص عقوبة الاتحاد ومساندته لمصابي كورونا.. دفعت"كهربا" لصدارة الترند

تصدر محمود عبدالمنعم "كهربا"، معدلات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قبول التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري التي أقيمت بالإمارات في 20 فبراير الماضي، شكلًا.

وفي الموضوع، قررت تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من لاعب النادي الأهلي محمود عبدالمنعم "كهربا" ولاعب نادي الزمالك إمام عاشور بجعلها

الإيقاف 10 مباريات لكل منهما، وتعديل العقوبة الصادرة بشأن إداري نادي الزمالك أحمد زاهر بجعلها الإيقاف 12 مباراة، وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك.

وبالنسبة للتظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة المسابقات بتاريخ 26 فبراير الماضي، فقد قررت لجنة الاستئناف قبوله شكلًا ورفضه موضوعًا.

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والأمر الأخر الذي دفع اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا"،

من خلال بث مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوها "إنستجرام"، تحت مبادرة التحدي لعدد كبير من الفنانين والمشاهير لمساندة المتضررين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

واتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات إحترازية لمواجهة فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، لحماية الطلاب من انتشار العدوي، وأيضًا منع إستخدام "الشيشة" في المقاهي والكافيهات، بالإضافة إلى أخر قرارات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بغلق المطاعم والكافيهات والملاهي الليلية بدءًا من الساعة السابعة مساءًا وحتى السادسة صباحًا، حرصًا من الدولة على انتشار الفيروس.