كورونا تقتل أول رياضي عربي من الجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري للعبة الجودو، وفاة اللاعب السابق عثمان تيجاني، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا ليسجل أول حالة وفاة بين الرياضيين العرب.
وبات فيروس كورونا يشكل خطرًا عالميًا، بعدما تسبب في مقتل قرابة العشرة آلاف شخص، وإصابة ما يزيد عن 232 آلفًا آخرين.
وكتب الاتحاد الجزائري رسالة يعزي فيها الفقيد،عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، جاء فيها:
تسجيل أول حالة وفاة في عائلة الجودو الجزائري و الأسرة الرياضية بسبب داء كورونا #COVID19 بولاية المدية و المتمثلة في السيد #عثمان_تيجاني.
أمام هذا المصاب الجلل، يتقدم رئيس الاتحادية الجزائريةللجيدو، السيد #لراس_رشيد، أعضاء المكتب التنفيذي للاتحادية و جميع العائلة الرياضية بخالص التعازي و أصدق المواساة إلى عائلة المرحوم متضرعين إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والغفران ويسكنه فسيح الجنان ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
وواصل فيروس كورونا سطوته على الرياضة العالمية، بعدما تسبب في إيقاف وتعطيل النشاط في معظم دول العالم، وآخرها الدوري البرازيلي والروسي، ودوريات تركيا والبحرين.
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