رئيس المصري يطالب بإلغاء مسابقة الدوري وإعلان الأهلي بطلا

طالب سمير حلبية ، رئيس النادي المصري بإلغاء مسابقة الدوري الموسم الحالي وتنصيب الأهلي بطلا للنسخة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا. واضاف حلبية في تصريحات لفضائية "الزمالك"،:"أمامنا أسبوع لانتهاء تعليق النشاط الرياضي في مصر بعدها نحتاج أسبوعا أخر لاستئناف الدوري يوم 5 و6 إبريل ثم تظهر أي إصابة داخل ناد بفيروس كورونا ويتم التأجيل 15 يوما أخري". تعليق النشاط الرياضي في مصر بعدها نحتاج أسبوعا أخر لاستئناف الدوري يوم 5 و6 إبريل ثم تظهر أي إصابة داخل ناد بفيروس كورونا ويتم التأجيل 15 يوما أخري". وقال : "أرى إعلان الأهلي بطلا للدوري ونبدأ تجهيز الموسم الجديد بشكل صحيح "، مشيرا إلي وجود أمور كثيرة تحتاج الي تعديل من أجل تنظيم موسم جيد يليق باسم الكرة المصرية".

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