طبيب الزمالك يتواصل مع ثلاثي الفريق الأجانب في بلادهم للوقاية من كورونا

أجرى محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اتصالات مع الثلاثي فرجاني ساسي المتواجد في تونس وأشرف بن شرقي و محمد اوناجم المتواجدين بالمغرب للاطمئنان عليهم.

وطالب طبيب الزمالك لاعبي الأبيض المحترفين بالالتزام بتعليمات الجهاز الطبي للوقاية من فيروس كورونا. ساسي المتواجد في تونس وأشرف بن شرقي و محمد اوناجم المتواجدين بالمغرب للاطمئنان عليهم.وطالب طبيب الزمالك لاعبي الأبيض المحترفين بالالتزام بتعليمات الجهاز الطبي للوقاية من فيروس كورونا.

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