كارتيرون يقرر مد فترة الراحة السلبية بالزمالك إلى أسبوع آخر

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك مد فترة الراحه السلبية إلى اسبوع آخر.

يأتي ذلك في ظل إيقاف النشاك الرياضي في مصر، وقرار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي بتشديد الإجراءات الوقائية في النادي خلال الفترة الحالية. السلبية إلى اسبوع آخر.يأتي ذلك في ظل إيقاف النشاك الرياضي في مصر، وقرار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي بتشديد الإجراءات الوقائية في النادي خلال الفترة الحالية.

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