إيقاف النشاط الكروي في تركيا لمدة شهر

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، إيقاف مسابقة الدوري، لمدة شهر، بسبب تفشي فيروس كورونا. جاء قرار الاتحاد التركي بعد ضعوط الأندية ووسائل الإعلام من تأجيل إيقاف النشاط الرياضي، خوفا، من تفشي فيروس كورونا في الملاعب. النشاط الرياضي، خوفا، من تفشي فيروس كورونا في الملاعب. ويلعب الدوليان المصري محمد النني " بشكتاش" وكريم حافظ " مالاطا سبور" بالدوري التركي. مالاطا سبور" بالدوري التركي. وتسبب فيروس كورونا المستجد في إيقاف معظم الأنشطة الرياضية في العالم، بعد وصوله إلى الملاعب وإصابته للعديد من عناصر كرة القدم " لاعبين - مدربين - جماهير - رؤساء أندية".

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