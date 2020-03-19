منتخب السلاح يطلق مبادرة ساند ولاد بلدك

أطلق لاعبو ولاعبات منتخب مصر الوطنى للسلاح مبادرة ساند ولاد بلدك والتى تستهدف دعم ومساندة الفئات الاكثر تضرراً من الظروف الحالية التى تمر بها مصر بسبب مواجهة فيروس كورونا .

وأكد البطل الاوليمبى علاء ابوالقاسم انه متحدثا باسم كل زملائه اللاعبين واللاعبات قرروا تنفيذ المبادرة داخل اسرة رياضة السلاح من خلال كفالة المتضررين من وقف النشاط الرياضى من داخل لعبة السلاح .

وقال أنه كان لزاماً على أسرة السلاح المصرى كواحدة من المؤسسات

وقال أنه كان لزاماً على أسرة السلاح المصرى كواحدة من المؤسسات الرياضية الكبرى ان تقوم بدورها المجتمعى وتطلق تلك المبادرة لاسيما وأن هذا الوقت بالتحديد لابد وأن يتكاتف فيه الجميع يدا واحدة حتى تمر بلدنا مصر إلى بر الأمان .

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