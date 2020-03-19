تسود حالة من الاستياء داخل نادي الزمالك بسبب رفض لجنه التظلمات استئناف النادي حول عقوبات الانسحاب من لقاء القمة في إطار منافسات الدوري، والذي حسمت اتحاد الكرة نتيجته لصالح الأهلي بثنائية نظيفة .

ويتجه مجلس إدارة الزمالك إلى رفع الأمر إلى المحكمه عقوبات الانسحاب من لقاء القمة في إطار منافسات الدوري، والذي حسمت اتحاد الكرة نتيجته لصالح الأهلي بثنائية نظيفة .ويتجه مجلس إدارة الزمالك إلى رفع الأمر إلى المحكمه الرياضية الدولية.

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كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك في طريقه إلى المحكمة الرياضية بعد رفض استئنافه على قرارات انسحابه من القمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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