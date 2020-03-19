فيروس كورونا: لاعب ريال مدريد يخرق الحجر الصحي وغضب شديد بسبب تصرفه

خرق “لوكا يوفيتش” مهاجم فريق ريال مدريد، الحجر الصحي الذي وضع فيه لاعبي الفريق الملكي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن اللاعب سافر إلى بلده صربيا لكي يحضر عيد ميلاد صديقته.

وادانت الشرطة الصربية “لوكا يوفيتش” بسبب خرقه لقرار العزل الصحي، وانتقدته “آنا برنابيتش” رئيسة الوزراء الصربية قائلة: “هناك نجوم كرة يتقاضون الملايين ويتجاهلون العزلة الذاتية الإلزامية عند عودتهم إلى الوطن”.

وصرح “ميلان يوفيتش” والد اللاعب إلى صحيفة “نوفوستي” مدافعًا عنه: “لا أعرف ما إذا كانت هناك حملة ضد ابني ام لا، وبغض النظر عما يعتقده الناس، يمكنني أن أضمن أن ابني يلتزم باللوائح المفروضة عليه، فهو لا يغادر المنزل باستثناء نزول السوق لشراء الطعام”.

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وأضاف “أعرف ان يوفيتش حضر إلى صربيا من أجل عيد ميلاد صديقته، عرفت ذلك من ابنتي التي معه. نحن على اتصال دائم ولا يكذب أطفالي. إذا كنت قد علمتهم بطريقة خاطئه، لما وصلوا إلى حيث هم الآن. لوكا رجل جيد ومتعلم”.

وأكمل “الصورة التي اعطتها وسائل الإعلام ليست حقيقية، الكل يتحدث وكأن يوفيتش قد قتل شخص ما وجاء إلى صربيا؛ لوكا أتى إلى هنا بإذن من النادي ولم يرتكب أي خطأ. هل تعتقدون أن هذا الخبر لم يصل إلى إسبانيا؟، لو لم يخرج بإذن فإن هذا قد يؤثر على حياته المهنية”.

وأردف “أنا أؤيد السلطات في جميع الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، ويجب معاقبة أي شخص ينتهكها. لكني أكرر، ابني يحترم جميع القرارات، إنها ليست حالة مزحة الأمر ليس هينًا”.

يذكر ان إدارة ريال مدريد أوصت لاعبي الفريق بالإلتزام بالعزل الصحي بعد اكتشاف إصابة لاعب كرة سلة في الفريق الإسباني بفيروس كورونا، كما قررت غلق ملعب سانتياجو برنابيو، وتعتبر إسبانيا ثاني اكثر الدول الأوروبية تضررًا من الوباء بعد إيطاليا.