بأمر من سولشاير.. مانشستر يونايتد يقتحم صراع التعاقد مع أوباميانج

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن فريق “مانشستر يونايتد” الإنجليزي قرر دخول سباق التعاقد مع “بير إيمريك أوباميانج” مهاجم فريق “آرسنال” لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

واقترب المهاجم الجابوني بالرحيل عن “ملعب الإمارات” في الصيف القادم وسط إهتمام العديد من الأندية بالتعاقد مع اللاعب أبرزهم “برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان“.

وذكرت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، أن “أولي جونار سولشاير“، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، طلب التعاقد مع “بير إيمريك أوباميانج” في الميركاتو الصيفي المُقبل.

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وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الشياطين الحمر ترصد 50 مليون جنيه إسترليني، لضم صاحب الـ30 عامًا.

مسؤولي فريق آرسنال يخشون تكرار تجربة “آرون رامسي”، الذي رحل بدون مقابل في الموسم الماضي إلى “يوفنتوس“، ويسعى للاستفادة من رحيل أوباميانج، إذا لم تنجح إدارة النادي في إقناعه بالتجديد.

وينتهي عقد اللاعب في عام 2021، بالإضافة إلى انتهاء عقود كل من “أوزيل وموستافي، وباكايو ساكا، وريس نيلسون”، في نفس العام، لكن ليس هناك اي صعوبة في الاتفاق على شروط التجديد مع هؤلاء اللاعبين كما هو الحال مع “أوباميانج” قائد الفريق.