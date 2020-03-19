أرتيتا مدرب أرسنال يعلن شفاءه من فيروس كورونا



أعلن الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب نادي أرسنال الإنكليزي، في خبر سار شفاءه من وباء كورونا المستجد الذي أصيب به قبل أيام.



وذكر أرتيتا في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لقد خضعت لتحاليل وجاءت سلبية وأثبتت آنني تعافيت من الفيروس. أشكر الله واللاعبين وكل من ساندني".



وبات أرتيتا أول مدرب يشفى من وباء كورونا بعد أن كان أول المصابين به، وهو ما دفع رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز آنذاك لعقد اجتماع طارئ ومن ثم إقرار خطوة إيقاف الدوري".

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