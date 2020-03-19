يوفيتش يستهتر بكورونا وريال مدريد يعاقبه

أفادت تقارير صحافية إسبانية أن الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد يواجه خطر العقوبة بسبب عدم التزامه بالحجر الصحي وسفره إلى صربيا.



التقارير أكدت أن يوفيتش سافر إلى صربيا للاحتفال بعيد ميلاد صديقته ولم يلتزم بالحجر الصحي الذي فرضته إدارة النادي ببقاء اللاعبين في بيوتهم بعد أن أثبتت الفحوصات في وقت سابق إصابة لاعب من فريق ريال مدريد لكرة السلة بوباء كورونا.

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