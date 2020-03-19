سباق بين برشلونة وريال مدريد لخطف نجم مانشستر سيتي



كشفت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الخميس، عن محاولات من برشلونة وريال مدريد للتعاقد مع الدولي الألماني ليروي ساني، نجم مانشستر سيتي.



وكان ساني قريبًا من الانتقال إلى بايرن ميونخ في الصيف الماضي، إلا أن المفاوضات توقفت بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، خلال مواجهة ليفربول على كأس الدرع الخيرية، مطلع الموسم.



وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن برشلونة وريال مدريد دخلا بالفعل في محاولة لضم ساني، الذي يرتبط بعقد مع السيتي حتى صيف 2021.



ومن المنتظر أن تؤثر نتيجة الاستئناف المقدم من مانشستر سيتي، على قرار عدم مشاركته في المسابقات الأوروبية لمدة موسمين، على قرار النجم الدولي الألماني.



وأشار التقرير إلى أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قد طلب من فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، بذل جهد لمتابعة وضع ليروي ساني.



وأكدت الصحيفة أن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن، قد عقد اجتماعًا مع مسؤولي الشركة التي تمثل ساني في ميونخ الأسبوع الماضي، وعرض على اللاعب عقدًا مدته 5 مواسم، بدخل يتجاوز ما يتقاضاه من السيتي.





المصدر: موقع كورة