رياضة | كورونا يتسبب في تعطيل النشاط الكروي في البحرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورونا يتسبب في تعطيل النشاط الكروي في البحرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد البحريني لكرة القدم، وبعد التنسيق مع اللجنة الأولمبية، تعليق نشاط كرة القدم في المملكة للموسم الرياضي 2019-2020، اعتبارًا من اليوم الخميس 19 مارس 2020، وحتى إشعار آخر.

يأتي ذلك كإجراء احترازي؛ بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)، على أن يتم تقييم الوضع ومراجعته خلال الفترة المقبلة.

وجاء القرار وفقا لحرص الاتحاد البحريني لكرة القدم على التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في المملكة، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظًا على سلامة كافة أفراد المجتمع البحريني.

ويشمل القرار جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد، وأنشطة المنتخبات الوطنية بكافة فئاتها.