رياضة | سبورت: برشلونة يُضحي بنجمي الفريق من أجل عيون نيمار وميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبورت: برشلونة يُضحي بنجمي الفريق من أجل عيون نيمار وميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قد غادر العاصمة الفرنسية باريس، بعد فرض حظر التجوال بسبب فيروس كورونا.

كورونا يواصل تهديده للكرة العالمية

حيث أدى إنتشار فيروس كورونا في البلاد، إلى تأجيل كل الدوريات حتى إشعار أخر، وإصابة العديد من نجوم كرة القدم بالفيروس اللعين.

وبسبب إنتشار فيروس كورونا، تم فرض على نجوم الكرة في فرنسا، حظر التجوال ليبقوا في منازلهم حفاظاً على سلامتهم.

وبحسب صحيفة صحيفة لو باريزيان، فإن نيمار وبعض اللاعبين في الدوري الفرنسي، قد غادروا فرنسا من أجل البحث عن حريتهم وسط الإجراءات الأمنية المشددة.

برشلونة ينتظر موافقة نيمار للعودة لصفوف الفريق

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حيث يرغب نادي برشلونة في إستعادة نيمار، مره أخرى إلى ملعب كامب نو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن إدارة برشلونة بدأت في التحرك من أجل التعاقد مع نيمار، ووضع ثنائي الفريق ضمن الصفقة.

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة سيضع ثنائي الفريق الفرنسي أنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي، في الصفقة من أجل إقناع نيمار للعودة مرة أخرى.

وأتمت الصحيفة، أن برشلونة تأمل في موافقه إدارة باريس، خصوصا بعد وضع جريزمان وديمبلي في الصفقة، وأنهما كافيان لإقناع النادي الفرنسي، حتى يأتي نيمار مرة أخري إلى صفوف العملاق الكتالوني.

يذكر أن نيمار قد غادر ملعب كامب نو في صيف 2017، إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو