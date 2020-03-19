رياضة | الاتحاد الأوروبي يصدم مهاجم ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يصدم مهاجم ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألزمت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" مهاجم إيه سي ميلان، البرتغالي رافائيل لياو، بدفع 16.5 مليون يورو لنادي سبورتنغ لشبونة، بعد فسخ تعاقده مع الفريق البرتغالي من جانب واحد.

وتعود هذه الأحداث إلى مايو (أيار) عام 2018، حين نشبت أزمة كبيرة داخل النادي عقب اقتحام حوالي 50 مشجعاً متطرفاً للمدينة الرياضية وقيامهم بالاعتداء على العديد من اللاعبين.

وعقب هذه الواقعة، قام العديد من اللاعبين الكبار أمثال روي باتريسيو وبودينسي وويليام كارفاليو وبرونو فرنانديز وغيلسون مارتنز بفسخ عقودهم مع النادي من طرف واحد.

وبعد مرور أسابيع قليلة توصل بعض اللاعبين لاتفاق ودي مع إدارة النادي على الرحيل عن الفريق، بينما تراجع آخرون عن القرار وعادوا للمشاركة مع الأسود أمثال الهولندي باس دوست وبرونو فرنانديز.

بينما رحل لياو حينها إلى فريق ليل الفرنسي وغيلسون مارتنز إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

وكان لياو أحد النجوم الصاعدين بفريق الشباب وفي عام 2017 انضم لمنتخب البرتغال تحت 21 عاماً.