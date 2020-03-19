رياضة | قرار عاجل من لوشيسكو بشأن معارين الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من لوشيسكو بشأن معارين الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مع إدارة الزعيم لفتح ملف اللاعبين المعاريين لأندية أخري.

وناقش لوشيسكو خلال الاجتماع مصير اللاعبين المعاريين، سواء بالعودة إلى الهلال في نهاية الموسم الجاري أو تجديد إعارة بعض اللاعبين لموسم أخر.

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وطالب المدرب الروماني باستعادة خدمات محمد الدوسري المعار إلى الرائد، لتدعيم صفوف الفريق الﻻول لكرة القدم بالنادي العاصمي.

يذكر أن وزارة الرياضة كاتت قد قررت تعليق النشاط الرياضي في المملكة؛ كإجراء احترازي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، حصدهم الزعيم من 22 مباراة، فاز في 15 لقاء، وتعادل 6 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز 51 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما يأتي غريمه التقليدي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.