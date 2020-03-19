رياضة | عاجل - خطوة مفاجئة من الاتحاد الإنجليزي بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - خطوة مفاجئة من الاتحاد الإنجليزي بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام دوري كرة القدم الانكليزية "EFL" بالتبرع بخمسين مليون جنيه استرليني (58 مليون دولار أميركي)، لمساعدة الاندية المنكوبة مالياً خلال فترة الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتم تعليق أنشطة الدوريات المحلية، في محاولة لفرملة تفشي فيروس "كوفيد-19" السريع الانتشار.

ومن المتوقع عدم استئناف المباريات على الأقل قبل 3 نيسان/أبريل المقبل، وهو الموعد الذي اتفق على تحديده "EFL" ورابطة الدوري الممتاز "بريميرليغ".

ويبحث الدوري المسؤول عن المستويات الثاني، الثالث والرابع عن مساعدة الاندية المتواضعة بسبب تعثرها المالي جراء الازمة المستجدة وارجاء الموسم.

وتخشى بعض الاندية من تعرضها للافلاس، بحال عدم استئناف عجلة الدوريات قبل الصيف المقبل.

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وكانت الشؤون المالية من بين المواضيع التي تمت مناقشتها الاربعاء في اجتماع مجلس ادارة دوري كرة القدم الانكليزية "EFL"، حيث تم الاتفاق على خطة لتحفيف العبء المالي على الاندية التي تعاني ضائقة مالية في "تشامبيونشيب" (المستوى الثاني)، "ليغ 1" (المستوى الثالث) و"ليغ 2" (المستوى الرابع).

جاء في بيان الدوري "كجزء من تخطيط الطوارىء المستمر للدوري، استمع مجلس الادارة الى تعليقات وملاحظات أندية EFL، قبل مناقشة عدد من المسائل من بينها الوضع المالي الراهن والتداعيات، التأمين، أمور تنظيمية وترتيبات النقل التلفزيوني".

وأضاف "تركّزت المناقشات على الإعانة المالية للاندية على المدى القصير، وفيما لا يوجد حل واحد، يجب وضع تدابير فورية للمساعدة بمبلغ مالي إغاثي قصير الامد بقيمة 50 مليون جنيه استرليني".

ويراجع الدوري تهديد وتأثير الفيروس من خلال فريق عمل متخصص، وهو ملتزم بإنهاء الموسم إذا أمكن.

جاء في البيان "يكمن الهدف الأساسي، من أجل حماية نزاهة المسابقة، بإنهاء ناجح لموسم 2019-2020، مع مراعاة الأولوية القصوى للصحة".