رياضة | مدرب الهلال السابق ينتصر على فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الهلال السابق ينتصر على فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نادي فلامنغو بطل الدوري البرازيلي لكرة القدم إن العينة الثانية لمدربه جورجي جيسوس جاءت سلبية في الكشف عن فيروس كورونا على عكس ما قاله المدرب البرتغالي من قبل.

وأضاف فلامنغو في بيان ”نتيجة العينة الثانية للمدرب جورجي جيسوس جاءت سلبية لفيروس كوفيد-19“.

وكتب جيسوس في حسابه في انستغرام يوم الثلاثاء أنه أصيب بفيروس كورونا في حين قال فلامنغو في ذلك الوقت إن النتيجة جاءت ”إيجابية ضعيفة أو غير قاطعة“ وإنه سيخضع لكشف آخر.

وانتقد جيسوس اتحاد ولاية ريو لكرة القدم بعد السماح بمواصلة إقامة المباريات وقال إن لاعبي كرة القدم والمدربين ليسوا ”بشر خارقين“ ويستحقون رعاية أكبر.