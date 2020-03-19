رياضة | بسبب كورونا.. تعطيل الدوري التركي لمدة شهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. تعطيل الدوري التركي لمدة شهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صوت الاتحاد التركي لكرة القدم اليوم الخميس لصالح تعطيل الدوري الممتاز لمدة شهر في ضوء الأزمة المتصاعدة لفيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "فاناتيك" فإن الاتحاد التركي لكرة القدم صوت لصالح هذا القرار.

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ويلتقي نهاد اوزديمير رئيس الاتحاد التركي مع وزير الرياضة محمد محرم في وقت لاحق اليوم ومن المتوقع أن يطلعه على القرار الذي تم التوصل اليه.

ولن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ إلا بعد إبلاغ وزارة الرياضة التركية بحسب صحيفة "فاناتيك".

يذكر أنه خلال الاسبوع الماضي جرت مباريات الدوري التركي بدون جمهور.