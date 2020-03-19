انت الان تتابع مساعد كلوب: "عقله يعمل بشكل مختلف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يُعد يورغن كلوب، من بين أبرز أعمدة نجاح الفريق الإنجليزي العريق.

يرى بيب ليندرز، مساعد مدرب ليفربول يورغن كلوب أن عقل المدرب الألماني يعمل بشكل مختلف. ليندر أكد أن كلوب مدرب ذكي جداً، ويحرك الأمور في الاتجاه الصائب.

كشف بيب ليندرز، مساعد المدرب الألماني يورغن كلوب، أن السعي وراء الكمال نقل "الريدز" إلى المستوى الحالي في عالم كرة القدم، إذ يُعد ليفربول حالياً أفضل فريق فيالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتفصله نقاط قليلة فقط عن التتويج بلقب "البريميرليغ" المتوقف مثله مثل جميع الأنشطة الرياضية في العديد من دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد..

ويُعد يورغن كلوب، من بين أبرز أعمدة نجاح الفريق الإنجليزي العريق. وقال بيب ليندرز في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية "لأن عقل يورغن كلوب يعمل بشكل مختلف كل يوم، فإنه يمكن أن يجلب مفاجآت تجعل الأشياء تتحرك في الاتجاه الصحيح"، وأضاف أن كلوب "ذكي جداً".

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وتابع كشف بيب ليندرز كلامه عن يورغن كلوب قائلاً "كل يوم يفاجئني- عملنا كم من الوقت معا؟ أربع سنوات ونصف أو خمس سنوات. إنه يُغير تصوره في خمس دقائق"، وأردف: "نشعر حقًا بأننا فريق. نستعد معا، نخطط معا، نعمل معا، ندرب معا".

وواصل بيب ليندرز "أنا مسؤول عن عملية التدريب، بيتر كراويتز مسؤول عن تحليل الخصم..نحاول بأفضل طريقة ممكنة دعم كل الأفكار، التي يمتلكها يورغن كلوب والطريقة التي يريدها للتنافس في كل مباراة".

وأضاف المتحدث "يمكن لثلاثة عقول أن تفعل أكثر من عقل واحد، إذا كانت العقول الثلاثة تفكر بطريقة مشتركة، ولديها نفس الرسائل ونفس العاطفة ونفس التفاني". واختتم كلامه قائلاً "هذا هو السر إذا كنت تعمل مع فريق وأن الجميع يريد الشيء نفسه، ويفهم الطريقة التي نريد أن نلعب بها، والطريقة التي نريد تطويرها في اللعب".