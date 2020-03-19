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وفاة لاعب إنجليزي خلال فترة العزل الصحي عن عمر يناهز 35 عامًا

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي كارديف سيتي الإنجليزي عن وفاة اللاعب بيتر ويتنجهام عن عمر يناهز 35 عامًا، وذلك إثر سقوطه من السلم في منزله أثناء فترة العزل الصحي.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عن الشرطة الويلزية، بأن بيتر ويتنجهام سقط على رأسه بمنزله في السابع من مارس الجاري، ونقل إلى المستشفى وبقي كل هذه الفترة تحت رقابة الأطباء، ولكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ حياته، ليقضي نحبه، اليوم الخميس.

وتم الإعلان عن وفاة اللاعب قبل ساعات قليلة عبر الموقع الرسمي لنادي كارديف سيتي باعتباره أسطورة لهذا الفريق، وسط حزن كبير من الجماهير العاشقة للفريق، إذ يعتبر من اللاعبين القلائل الذين بقوا في صفوف النادي لمدة تزيد على 10 سنوات.

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