شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يمدد الراحة السلبية للزمالك أسبوعًا آخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، مد فترة الراحة السلبية للفريق إلى أسبوع آخر.

يذكر أن كارتيرون كان قد منح لاعبي الزمالك راحة سلبية حتى السبت المقبل، بعد قرار تعليق النشاط الكروي.

كان اتحاد الكرة المصري قرر تأجيل مباريات الدوري الممتاز لمدة 15 يومًا بسبب فيروس كورونا.