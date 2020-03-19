شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب مجلس زعيم الثغر بإجراء كشف «كورونا» على اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رفض طلعت يوسف، المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى، فكرة وضع برنامج تدريبى للاعبى الفريق الأول بالنادى، يتم تنفيذه فرديًا خلال فترة الراحة، مؤكدًا أن اللاعب المصرى بطبعه ينفذ البرنامج تحت المتابعة، ومن الصعب متابعة مدى التزام اللاعبين بتنفيذ البرنامج.

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة النادى، برئاسة المهندس محمد مصيلحى، رئيس النادى، طريقة التواصل بين أعضاء المجلس عن بُعد كوسيلة للاتصال بين المسؤولين والفرق الرياضية، حيث يتم الاتصال عن طريق الهواتف المحمولة كإجراء احترازى خلال الفترة الحالية.

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وكانت إدارة النادى قد قررت تحديد الساعة السادسة مساء كآخر موعد لوجود أعضاء النادى بالمقر الرئيسى بالشاطبى أو بفرع سموحة، وذلك اعتبارًا من الخميس حتى نهاية الشهر الجارى.

على الجانب الآخر، تلقى النادى مؤخرًا فاكس الاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن أهمية إجراء تحليل «pcr» للجهازين الفنى والإدارى واللاعبين والمحيطين خلال الأيام القليلة المقبلة تحسبًا لاكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا، بعد اكتشافه لدى العديد من لاعبى ومدربى العالم مؤخرًا.

وتجمد النشاط الكروى فى مصر لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا، وفقًا لإجراءات احترازية قررتها الحكومة المصرية للسيطرة على الفيروس والحد من انتشاره.

وعلى الرغم من تضرر الأندية المصرية ماديًا من قرار التجميد، فإن كل الإدارات استجابت، رافعة شعار «حياة الإنسان أهم من أى بطولات».