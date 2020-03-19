شكرا لقرائتكم أشرف بن شرقى يحصل على إذن من الزمالك للمشاركة فى برنامج رامز جلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل المغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الزمالك علي إذن من إدارة نادي الزمالك للسفر الي دبي خلال الفترة المقبلة عقب عودة حركات الطيران بين الدول، لتسجيل حلقة في برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال كل عام في شهر رمضان المعظم.

ومن المنتظر ان يتوجه بن شرقي من المغرب إلى الإمارات مباشرة قبل العودة للقاهرة ولكن عقب انتهاء ازمة فيروس كورونا المنتشر والذي تسبب في اغلاق الطيران بين كل دول العالم خلال الفترة الحالية وتوقف نشاط الكرة في العالم كله.

يذكر ان بن شرقي يمضي اجازته الحالية مع اسرته في المغرب ، لحين عودة الدوري مرة اخري.

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من ناحية اخري كشف امير مرتضي منصور المشرف علي الكرة بفريق الزمالك ، عن عدم وصول أي مخاطبات من الاتحاد الافريقي " كاف " بشأن مصير بطولة دوري ابطال أفريقيا الموسم الحالي، والتي يستعد الزمالك لخوض مباراة الدور قبل النهائي فيها امام الرجاء المغربي احد أيام 1 و 2 مايو المقبل.

وأكد امير مرتضي في تصريح خاص لـ " اليوم السابع " ان نادي الزمالك لم يصله أي خطابات من الاتحاد الافريقي بشان مصير البطولة او مباراة الرجاء حتي الان.

ولم يتحدد حتي الان مصير مباريات الدور قبل النهائي للبطولة في ظل تأجيل وتجميد كافة البطولات الكبرى في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث لم يعلن الاتحاد الافريقي أي قرار بشأن الامر.