شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم: مفيش تدريب ولا تواصل مع المدرب وقاعد فى البيت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة على الأحداث التي تعيشها الرياضة المصرية في الوقت الحالي من توقف للنشاط كإجراء وقائى وإحترازى من فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخر وحصد الألآف من الأرواح.

وكشف إبراهيم تفاصيل يومه في تصريحات خاصة قائلا: "أقضى يومى في البيت ولا أتدرب ولا يوجد تواصل مع المدرب.

أضاف نجم المقاصة: "عدم التدريب بشكل يومى بالتأكيد سيؤثر على اللياقة البدنية للاعبين ولكنه قدر الله علينا أن نتقبله بصدر رحب".

وتمنى محمد إبراهيم أن يرفع الله الغمة عن الشعب المصري وأن تنتصر الإرادة على هذا الفيروس المستجد مطالب الجميع بضرورة الالتزام بمعايير السلامة التي وضعتها الدولة والتواجد في المنزل.