شكرا لقرائتكم تأجيل دبلومة فيفا لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

واستجابت جامعة القاهرة لقرار المركز السويسري والاتحاد الدولي لكرة القدم بتعليق كافة النشاطات التي تشهد تجمعات ومن بينها استكمال الدراسة في دبلومة فيفا المقامة حالياُ بعدد من الجامعات في مختلف القارات الستة والتي تصل الى 17 جامعة لأجل غير مسمى.

وعقدت خلال الساعات القليلة الماضية اجتماعاً بجامعة القاهرة ناقش خلاله المسئولين عن الدبلومة بحضور كل من الدكتور محمد حسن عميد كلية التجارة، والدكتور وائل قرطام المنسق الأكاديمي، والدكتور عمرو محب منسق مركز الدراسات السويسري بمصر، ومحمد قطب المدير التنفيذي للبرنامج، وعدد من قيادات الجامعة.

وانتهى الاجتماع الى تأجيل فعاليات دبلومة الإدارة الرياضية لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا على أن يعقد اجتماع لتحديد موعد العودة للدراسة من جديد فور السيطرة على الفيروس المميت.

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من جانبه، أكد عمرو محب، أن قرار التأجيل جاء بسبب الدارسين المصريين بالإضافة الى العرب والأفارقة الذين يصعب عليهم التنقل من بلدانهم بعد توقف رحلات الطيران بالإضافة الى تنفيذ توصيات فيفا بشأن وقف أية فعاليات يكون من بينها تجمعات لأعداد.

أضاف عمرو محب الذي يعمل في الوقت نفسه مترجماً للمدرب السويسري رينيه فايلر وعضوا بالجهاز الإداري للفريق الأول للنادي الأهلي أن استقدام محاضرين أجانب خلال الفترة الحالية صعب للغاية خاصة في ظل اعتزال الكثيرين مناحي الحياة بسبب فيروس كورونا.

وقال محب في تصريحات خاصة: بالطبع هناك تنسيق من قبل المركز السويسري مع كافة الجامعات مشدداً على ان القرار الأخير بتعليق الدراسة في دبلومة فيفا لأجل غير مسمى جاء نتيجة مشاورات من كافة الأطراف للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.